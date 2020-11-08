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    РПЛ в преддверии игры «Зенит» – «Краснодар» выбрала лучший гол в истории противостояния. Его забил Окриашвили

    Подписчики РПЛ в инстаграме выбрали лучший гол в истории противостояния «Зенита» и «Краснодара». Его в 2016 году забил Торнике Окриашвили, который в чемпионате России уже не выступает.

    В 19:00 по Москве команды проведут очередной матч.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» в случае победы может возглавить РПЛ.
    • «Краснодар» идет в таблице десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: -855

      Аденн 1 час назад

      Краснодар и в этот раз позорной бЗените красивый голешник закатит.

      0
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      Рейтинг: +10488

      alarm 1 час назад

      гол-то красивый, только потом все признали, что засчитывать нельзя, боковой прозевал два офсайда в этой атаке. стыдно за спартак.

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