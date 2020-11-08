РПЛ в преддверии игры «Зенит» – «Краснодар» выбрала лучший гол в истории противостояния. Его забил Окриашвили

Подписчики РПЛ в инстаграме выбрали лучший гол в истории противостояния «Зенита» и «Краснодара». Его в 2016 году забил Торнике Окриашвили, который в чемпионате России уже не выступает.

В 19:00 по Москве команды проведут очередной матч.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в случае победы может возглавить РПЛ.

«Краснодар» идет в таблице десятым.