РПЛ в преддверии игры «Зенит» – «Краснодар» выбрала лучший гол в истории противостояния. Его забил Окриашвили

Краснодар и в этот раз позорной бЗените красивый голешник закатит.
Подписчики РПЛ в инстаграме выбрали лучший гол в истории противостояния «Зенита» и «Краснодара». Его в 2016 году забил Торнике Окриашвили, который в чемпионате России уже не выступает.
В 19:00 по Москве команды проведут очередной матч.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» в случае победы может возглавить РПЛ.
- «Краснодар» идет в таблице десятым.
Наши подписчики в Инстаграме выбрали лучший гол противостояния «Зенита» и «Краснодара»⠀Наибольшее число голосов набрал Торнике Окриашвили⠀Этот сумасшедший гол можно пересматривать бесконечно⠀#ТинькоффРПЛ #Зенит #Краснодар pic.twitter.com/zec88GNXqn— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 8, 2020