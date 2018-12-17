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    Агент Окриашвили – о разрыве контракта с «Краснодаром»: «Это было обоюдное решение»

    Тимур Лепсая, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили, прокомментировал расторжение контракта грузинского футболиста с клубом. 26-летний хавбек выступал за «быков» с 2016 года.

    «Это было обоюдное решение. Окриашвили не совсем устраивало то игровое время, которое он получал. И мы благодарны руководству «Краснодара», что они пошли навстречу. Хотелось бы также поблагодарить клуб, они в свое время проявили доверие и пригласили Окриашвили в команду. «Краснодар» — это суперклуб, где все налажено на высоком уровне. Мы благодарны Сергею Галицкому и Владимиру Хашигу за то, что они доверились нашему футболисту. Я думаю, что они об этом не жалеют. Окриашвили принес немало пользы клубу, также принес эмоциональные моменты краснодарским болельщикам. Вспомнить только два потрясающих гола в его исполнении «Зениту» и «Севилье». Он всегда отдавался игре. Поэтому, видимо, исходя из его отношения, руководители «Краснодара» пошли ему на встречу и приняли обоюдное решение.

    Окриашвили человек амбициозный, он хочет находиться на поле максимальное количество времени. Соответственно, приняли такое решение и расстались друзьями. Мы хотим поблагодарить краснодарских болельщиков, которые всегда с особой теплотой относились к Окриашвили.

    Сейчас Окриашвили в отпуске, мы занимаемся его делами. Безусловно, есть к нему интерес от клубов, как со стороны российских, так и с европейских. Поэтому я думаю, что без работы он не останется», — сказал Лепсая.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18998

      Atoniq 2 часа назад

      Удачи Окриашвили в дальнейшем… его голы Зениту и Севильи просто фантастика!!… Краснодар-вперёд к победам во всех турнирах!!

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