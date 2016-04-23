Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Закария Бергдич - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1988 (37), Париж
#19 | Защитник
178 см
Марокко | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
23
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Чарльтон
1 : 3
23.04.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
0 : 1
16.04.2016
Дерби Каунти
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
2 : 1
02.04.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Чарльтон
2 : 0
13.03.2016
Мидлсбро
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
0 : 0
08.03.2016
Милтон Кинс Донс
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 2
05.03.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Чарльтон
3 : 4
27.02.2016
Рединг
45' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
2 : 1
23.02.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 0
20.02.2016
Чарльтон
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
13.02.2016
Кардифф
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
0 : 1
06.02.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
1' - 90'
4'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 1
23.01.2016
Блэкберн
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бернли
4 : 0
19.12.2015
Чарльтон
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.11.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
3 : 1
07.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Чарльтон
0 : 3
24.10.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
0 : 3
20.10.2015
Престон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
1 : 0
17.10.2015
Чарльтон
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 2
04.10.2015
Фулхэм
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Кардифф
2 : 1
26.09.2015
Чарльтон
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
3 : 0
19.09.2015
Чарльтон
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
15.09.2015
Хаддерсфилд Таун
54' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
29.08.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
2 : 1
22.08.2015
Халл Сити
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
18.08.2015
Чарльтон
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
1 : 1
15.08.2015
Чарльтон
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
76' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+