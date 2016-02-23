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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Чарльтон
Престон - Чарльтон: обзор матча 23 февраля 2016
Престон
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
35'
Д. Гарнер
52'
К. Робинсон
37'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Чарльтон
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
90'
Желтая карточка
К. Робинсон
90'
Желтая карточка
Д. Уэлш
89'
Замена
Д. Уэлш
️️️️
П. Галлахер
83'
79'
Желтая карточка
Я. Саного
78'
Замена
Я. Саного
️️️️
М. Мотта
74'
Красная карточка
Г. Леннон
64'
Замена
Р. Фанни
️️️️
К. Солли
58'
Замена
Э. Ба
️️️️
Д. Кузинс
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
Пас отдал
А. Рич
52'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Б. Райт
45'
37'
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
М. Мотта
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
П. Галлахер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
3-2-3-1
1
Линдегаард
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
3
Райт
15
Вудс
14
Джонсон
8
Брауне
12
Галлахер
14
Гарнер
3-2-2-2
30
Хендерсон
28
Джонсон
5
Тейшейра
20
Солли
16
Мотта
3
Фокс
7
Гудмундссон
24
Кузинс
24
Макиенок
11
Лукман
12
Галлахер
19
Уэлш
19
Уэлш
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
3
Райт
47
Робинсон
47
Робинсон
3
Райт
20
Солли
16
Фанни
16
Фанни
20
Солли
24
Кузинс
7
Ба
7
Ба
24
Кузинс
16
Мотта
9
Саного
9
Саного
16
Мотта
Остались в запасе
Престон
Чарльтон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Престон - Чарльтон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Дипдэйл
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