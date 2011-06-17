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    Артем Васильев - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Васильев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1992 (30 лет)
    Рост 170
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 21 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2011 68' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.09.2011 73' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    26.08.2011 79' -90' Томь (мол) (Томск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2011 72' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    13.08.2011 84' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    06.08.2011 67' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    31.07.2011 1' -56' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    23.07.2011 71' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25.06.2011 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.06.2011 74' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.06.2011 90' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.06.2011 84' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.05.2011 1' -39' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    14.05.2011 89' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    07.05.2011 60' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    64'
    30.04.2011 73' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    84'
    23.04.2011 53' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.04.2011 49' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.04.2011 64' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    01.04.2011 73' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2011 79' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    12.03.2011 70' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    81'
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