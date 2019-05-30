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Александр Кержаков
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
4
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
2
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Все новости
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
17
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
42
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
13
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
5
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
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19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
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19:01
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Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
10
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
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18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
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Александр Кержаков - посты
Нападающий
Имя
Александр
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Кержаков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Кингисепп
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
27 ноября 1982 (40 лет)
Рост
176
Вес
76
Статистика
Новости
Статьи
Посты
30.05.2019 17:04
Артем Дзюба перейдет в Английский клуб
Артем Дзюба и вправду собрался в Англию. Хочет Артем перейти в Английский клуб уже и агента себе нашел. Агент самого Роналду. Знаете что я думаю ведь тут самое главное чтобы про Дзюбу потом не писали в интернете то что пишут сейчас про Леонида Слуцко
08.08.2017 12:53
Сон – на прощание с Легендой
6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоялись торжественные проводы Александра Кержакова из большого футбола. Провожу, пожалуй, и я.
22.07.2017 19:46
Команда вашей мечты или почему всем надо брать пример с "Зенита"
Зенит – светлое будущее российского футбола
13.07.2017 23:55
Каким мы запомним Александра Кержакова
Легендарный форвард «Зенита» закончил с футболом. «Бомбардир» вспоминает самые яркие моменты карьеры Кержакова.
33
08.07.2017 13:00
Даже солнце в зените. Зачем Питеру столько футболистов?
Блог «Андре Андре» – о первых шагах Фурсенко, Сарсании и Манчини.
18
19.02.2017 17:00
Беги, Алекс! Петиция Александру Кержакову
Летом «Зенит» планирует предложить Кержакову последний контракт на год. Сам Александр тем временем выпустил автобиографию. Блог Vanity Fair призывает бомбардира не спешить с подведением итогов.
20
19.12.2016 16:15
Свободная касса. Тошич, Данни и другие звезды РФПЛ, чьи контракты истекают летом
Все гадают, уедет ли Витсель в «Ювентус», продлит ли контракт Миранчук и закончит ли с футболом Игнашевич. Блог «Vanity Fair» собрал целую крутую команду из будущих безработных.
18
12.08.2016 19:40
Бесподобная жена Александра Кержакова
Кержаков в запасе на матч с «Ростовом», а блог «Чего хотят болельщики?» представляет главную болельщицу нападающего «Зенита».
16.07.2016 18:00
«Зениту» надо приобрести четырех футболистов». Агент – о работе клубов в межсезонье
Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в интервью корреспонденту «Бомбардира» рассказал о том, какие позиции «Зениту» необходимо усиливать и почему ЦСКА расстался с Широковым, а также оценил покупки «Рубина».
8
05.07.2016 17:00
Реформация. Как изменится «Зенит» в новом сезоне
«Диванный Эксперт» – о новом облике клуба из Санкт-Петербурга.
14
27.06.2016 17:00
Гус всемогущий. Что ждать от назначения голландского специалиста
«Диванный Эксперт» – о потенциальном спасителе сборной России, который уже приводил нашу команду к успеху, а теперь горит желанием сделать это снова.
3
26.06.2016 17:15
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
24
26.06.2016 10:00
Максимилиан Проничев: «В Германии называют русским, в России – немцем»
Мирча Луческу взял на первый сбор молодого нападающего Макса Проничева, который провел прошлый сезон в «Шальке», став вице-чемпионом юношеского первенства Германии. Конкурент Кержакова рассказал «Бомбардиру» о жизни за границей.
9
31.05.2016 10:48
Дубль Черчесова. Неоднозначные итоги для Кержакова. Как прошел сезон для русских в Европе
Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.
1
25.05.2016 10:28
Кержаков сошелся с Митрюшкиным. Аршавин вернулся и забил. Как русские выступают в Европе
Черчесов разгребает варианты. Нойштедтер уже в сборной. «Славия» Тарханова наконец-то радует. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.
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