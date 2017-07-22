Команда вашей мечты или почему всем надо брать пример с "Зенита"

Зенит – светлое будущее российского футбола

Футбольная общественность в России давно уже повторяет один и тот же постулат – необходима глубина состава и конкуренция, чтобы молодые футболисты могли прогрессировать. Ради этой заветной цели большинство предлагает просто отменить лимит и накупить легионеров, которые будут играть в футбол, в то время как русские будут сидеть на скамейке и наблюдать.

Если честно, то идея как минимум спорная. Ведь мы видим пример Англии, где лимита нет, но и сильной сборной тоже. Мы видели как в СССР был ещё более жёсткий лимит, чем сейчас, но наши футболисты брали золотые мячи. В то же время, конкуренция между условными Щенниковыми и Набабкиными вряд ли сделает одного из них Фернандесом.



Питерский «Зенит» показал нам «третий путь» или так называемую золотую середину.

С приходом Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита», в команде произошли серьёзные изменения. Питерцы пригласили много новых футболистов, но вроде как хотят попрощаться с некоторыми из «старичков». Пока только удалось отдать в аренду тульскому «Арсеналу» Джорджевича. Александр Кержаков завершил карьеру, но вряд ли кто-то рассчитывал на его помощь.



Такая глубина состава позволяет Манчини устроить настоящую конкуренцию в клубе. Например, в сегодняшней игре против «Рубина» не вышел Жулиано, место которого занял Далер Кузяев. Ещё весной это было бы анекдотом, а сейчас это стало реальностью. В прошлом туре Кузяев вышел на замену в Хабаровске, забил гол, показал хороший уровень игры и сегодня он уже вытесняет игрока сборной Бразилии из стартового состава.



По ходу матча Манчини меняет Дзюбу, который как и Жулиано считался непоколебимым игроком основы. Вообще конкуренция в атакующей линии заставила бегать Кокорина даже на последних минутах матча. Глубина зенитовского состава позволяет забыть о паспортах и выпускать действительно сильнейших игроков. Поэтому если Кокорин и Дзюба не поднажмут, то их просто сменят Ерохин и Полоз.

Таким образом у «Зенита» есть абсолютно всё: большая история, свои воспитанники, хороший стадион, сильные легионеры, тренер-победитель, огромная фан-база. Питерцам осталось только вернуть себе трофеи и лидерующие позиции, чтобы о новой тактике клуба заговорили все футбольные рты. В этом году «Зенит» собирается взять Лигу Европы, что как мне кажется ему вполне по зубам.



Вот раньше все говорили про конкуренцию и как же она необходима российским клубам. А сейчас смотрю предматчевую студию на Матч ТВ, где рассказывают какие проблемы может вызвать большой состав.



Либо «Зенит» взял вектор, о котором все так сильно мечтали, либо мы сами не знаем, чего хотим.