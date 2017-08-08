Сон – на прощание с Легендой

6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоялись торжественные проводы Александра Кержакова из большого футбола. Провожу, пожалуй, и я.

Всю прошлую неделю только и пестрили новостями о Битве двух столиц, да и о проводах Русского бомбардира из большого футбола. Во многом, видимо, из-за этого мне в ночь с пятницы на субботу приснился именно он – Александр Кержаков. Каюсь, около десяти раз попадался на ту самую рекламу со счетчиком голов и голосом Геннадия Сергеевича за кадром. Каюсь, не думал лично о Кержакове! А потому, свои «голубые» мыслишки отгоните прочь! Да и сон сам по себе что-то символизирует…

Началось все неожиданно. Я не знаю, как оказался в моем доме Кержаков, да и предпосылок не было. В том смысле, что не договаривались о встрече. Все вышло само по себе – постучался и зашел в гости. И знаете, мне это напомнило свое детство, начало 2000-ых, то время, когда стал лично смотреть футбол. А точнее – с две тысячи второго, с того самого корейско-японского чемпионата Мира; когда был триумф во встрече с Тунисом, потом поражения от Японии (и эти погромы на Манежной…) и Бельгии, отправившие домой дружину Олега Ивановича. Но, да ладно, что это я о грустном… Хотя, я о нем вообще-то и говорю/пишу.

Так вот, 2002-ой год. В том самом матче с бельгийцами состоялся дебют молодого тогда Кержакова – именно в больших турнирах (заменил тогда Карпина, если кто помнит). Все было спонтанно. Оно и понятно: счет не в нашу пользу, нужно было забивать! Но, как написал выше, проиграли. Тогда, конечно, Кержа не запомнил. Зато крутился Сычев – в прямом и переносном смыслах. Но это уже другая история, как бы сказал известный на Руси следователь. Сам Александр появился для меня лишь после того турнира – во время чемпионата России, который показывался на тогдашнем РТР (сейчас это «Россия-1»). А закрепился – в ту пору, когда Петржела тренировал «Зенит». Вот это была банда: Аршавин, Кержаков, Быстров, Радимов, Малафеев, Власов, Анюков, чуть позже прибывший в Петербург. Ох, красота! Это сейчас «Зенит» ассоциируется с дорогостоящими приобретениями, а тогда, в первой половине 2000-ых, петржеловская команда была поистине национальным достоянием. И это – на фоне армейского легиона.

Потом да, начались перемены. Вторая половина – это генерал Дик, да синьор Спаллетти, сделавшие клубу громкое имя. Не только в России, но и в Европе. «Зенит» выиграл первый в новейшей истории чемпионат, затем Кубок и Суперкубок УЕФА. Круто, наверное, все это читать, да вспоминать, не правда ли? Единственное сожаление – это отсутствие Кержа в момент самых первых триумфов. Да, незадолго до этого, АК-11 своеобразно отыгрался – только с «Севильей». Годом ранее. И тоже Кубок УЕФА! Но как по мне, футбольный 2008-ой был немыслим без Кержакова. Это высшая несправедливость. Дело не только в том, что «Зенит» все вышеназванные трофеи выиграл без него. Здесь еще есть повод для горечи: отсутствие в заявке на австро-швейцарский чемпионат Европы, ставший для нас бронзовым. Как это, оставить лучшего бомбардира дома?! Недоумение, да и только…

Конечно, после своего второго прихода в «Зенит» (это было при Спаллетти), Кержаков выиграл все на российском уровне – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Но было, увы, уже не то. Постепенно все начинало уходить – и тот легион, и та история, творившаяся несколькими годами, десятилетиями ранее.

Да, Керж забивал, устанавливал все мыслимые и немыслимые рекорды, попадал вместе со сборной на Евро-2012 и на ЧМ-2014. Но поверьте, «Зенит» начала десятых годов – уже не та команда, в которую можно было влюбиться. Он был не похож на себя без Аршавина (по крайней мере, сине-бело-голубые ассоциировались именно с ним и Кержом) – того самого, умевшего быстро забежать и отдать точную передачу. Время забирает, увы, все. И скорость, и результативность, которая стала у Кержакова заметно опускаться. Оно и понятно: возраст, отсутствие доверия со стороны Виллаш-Боаша, во многом и сломавшего его как футболиста (в таком возрасте и Луческу «на ноги» не поставил бы).

***

Но по тому, каким был радостным Кержаков в моем сне, я бы не сказал, что он как-то сломан и разрушен. Наоборот, Александр показался полным сил, все еще молодой с сияющей улыбкой паренек, готовый завтра выйти на зеленый газон и всем все доказать: кто он есть и что из себя представляет.

Честно признаюсь, не помню, о чем мы болтали за столом. Но точно помню, что в тот миг мы были как не разлей вода. Стало быть, как он лично и Андрей Сергеевич: давние дружбаны, товарищи – наверное, не только по клубу, но и по сборной. А еще, мягко говоря, обалдел от того, как он расписывался на страничке какой-то книги (не помню именно какой). Но он расписывался: неоднократно, на одной странице! По крайней мере, не так, как это обычно делают, с инициалами и подписью. А именно, да, так вот неоднократно. Словно на поле, где ему, простите меня, пофиг, откуда бить и как забивать очередные мячи. Также и здесь. Символизировала ли та история с его фирменным девизом? Возможно. И такой вариант не исключен.

Чем все закончилось? Хотели сфотографироваться, выставить фото в Instagram, но… Пошел сильный дождь – и на этом конец. Может, уехал сразу домой, в Петербург?! Это уже неважно. Важно то, что он также, в такой же атмосфере, в плане погоды, официально попрощался со своей любимой игрой. Будучи уже Легендой, а также бомбардиром клуба и сборной.

И это, несомненно, красивый эпилог. Было бы красивее, конечно, завершить игровую карьеру, выйдя на матч со «Спартаком» и забить ему, как в далеком, летнем 2001 году, когда Керж забил свой первый официальный мяч. Но этого не произошло. Но оттого, он не стал менее значимым и каким-то совсем пустым. Кержаков это и есть одновременно прошлое, настоящее и будущее «Зенита». Которое теперь в руках его самого, будучи координатором юношеских команд. Будет интересно, поверьте.

А теперь, пора прощаться. Прощаться с Кержаковым-футболистом и сказать «Добро пожаловать!» Кержакову-руководителю. Честно, тяжело осознавать уход того, за кем ты наблюдал и любовался еще в детстве, в школьном возрасте. Но таков закон жизни: один уходит, а другие приходят. Увы и ах, но с этим нужно смириться всем нам, как бы мы не хотели обратного.

В любом случае, Большое спасибо, Керж! За те воспоминания и за ту игру, что показывал в «Зените», в сборной. Тебя будет очень не хватать… Ой, что это я… Вас, конечно же, Анатольевич! Именно Вас, наш Русский бомбардир!