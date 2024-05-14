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Росс Баркли - новости
Астон Вилла
5 декабря 1993 (32)
#6 | Полузащитник
191 см | 85 кг
Англия
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Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
2024.05.14 21:45
Фото
«Лутон» подписал победителя Лиги Европы в составе «Челси»
2023.08.09 19:09
Видео
Месси отказался меняться футболками с Баркли из «Ниццы»: у него была веская причина
2023.04.25 17:50
Фото
«Ницца» объявила о подписании Баркли. Он расторг контракт с «Челси»
2022.09.05 01:07
1
«Челси» расторг контракт с Баркли
2022.08.29 19:41
Лэмпард хочет заполучить в «Эвертон» трех игроков «Челси»
2022.07.31 12:39
Воспитанник «Эвертона» Баркли может вернуться на «Гудисон Парк»
2021.12.29 12:52
The Sun: Баркли выгнали из бара за пьяную ссору с другими посетителями
2021.05.21 23:38
3
«Челси» намерен продать Мозеса и еще шестерых игроков
2020.12.23 16:36
5
АПЛ. Баркли принес победу «Астон Вилле» в концовке матча с «Лестером»
2020.10.18 23:21
«Астон Вилла» арендовала Баркли
2020.09.30 13:48
The Telegraph: восемь игроков «Челси» ушли на карантин из-за коронавируса
2020.08.27 13:46
1
«Челси» могут покинуть десять футболистов
2020.08.03 21:55
12
Кубок Англии. Баркли вывел «Челси» в полуфинал
2020.06.28 20:27
Баркли: «У меня всегда была мечта забить «Ливерпулю», ведь я фанат «Эвертона»
2020.03.04 06:46
Лэмпард – о Баркли: «К сожалению, у Росса недостаток профессионализма»
2019.11.27 10:44
Фото
Баркли в ночном клубе в Дубае танцевал полуголым в обнимку с мужчиной
2019.11.23 12:37
9
«Челси» намерен в январе отпустить Баркли в другой клуб
2019.11.01 21:48
5
Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»
2019.10.25 22:41
Видео
Mirror: пьяный хавбек «Челси» Баркли поругался с таксистом из-за чипсов
2019.10.01 15:54
2
Баркли – о переходе в «Челси»: «Здесь все абсолютно другое. Я взрослею как личность и игрок»
2019.03.27 19:34
2
УЕФА включил Ло Чельсо, Баркли и Кальехона в команду недели Лиги Европы
2019.02.15 15:47
Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored
2019.02.15 13:35
5
Фото
Баркли, Кальехон и одноклубник Черышева – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
2019.02.15 07:43
1
Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Челси»; Рюдигер, Баркли, Игуаин сыграют у гостей
2019.02.10 17:58
Восемь игроков «Челси» вошли в команду тура АПЛ по версии Whoscored
2019.02.05 15:25
1
Баркли: «По игре Азар сейчас лучший футболист мира. Месси и Роналду больше эгоисты»
2018.09.27 15:40
3
Баркли: «Хочу забить 20 голов в сезоне. Лэмпарду, Джеррарду и Скоулзу это удавалось»
2018.08.26 22:53
Баркли мог перейти в «Челси» пять лет назад. «Эвертон» скрыл от него предложение лондонцев
2018.08.25 16:36
Моссаковский: «АПЛ идеально подходит Головину. Сейчас он сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли»
2018.06.30 13:34
9
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Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
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Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
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