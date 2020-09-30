«Астон Вилла» арендовала Баркли

Полузащитник «Челси» Росс Баркли перешел на правах аренды в «Астон Виллу».

«Взять игрока такого уровня, как Баркли – это настоящий переворот для нашего клуба. Уверен, что он преуспеет здесь и улучшит нашу команду», – прокомментировал переход главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

В прошлом сезоне АПЛ Баркли провел 21 матч, забил один гол и сделал четыре ассиста.

Футболист принадлежит «Челси» с января 2018 года.