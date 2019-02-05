Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Восемь игроков «Челси» вошли в команду тура АПЛ по версии Whoscored

    Портал футбольной статистики и аналитики Whoscored опубликовал сборную 25-го тура АПЛ.

    В команду вошли восемь футболистов «Челси», два игрока «Уотфорда» и один представитель «Манчестер Сити».

    Лондонцы разгромили «Хаддерсфилд» со счетом 5:0.

    Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).

    Защитники: Сезар Аспиликуэта, Давид Луис, Маркос Алонсо (все – «Челси»), Крэйг Кэткарт («Уотфорд»).

    Полузащитники: Виллиан, Росс Баркли, Н'Голо Канте, Эден Азар (все – «Челси»).

    Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гонсало Игуаин («Челси»).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11