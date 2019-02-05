Восемь игроков «Челси» вошли в команду тура АПЛ по версии Whoscored

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Портал футбольной статистики и аналитики Whoscored опубликовал сборную 25-го тура АПЛ.
В команду вошли восемь футболистов «Челси», два игрока «Уотфорда» и один представитель «Манчестер Сити».
Лондонцы разгромили «Хаддерсфилд» со счетом 5:0.
Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).
Защитники: Сезар Аспиликуэта, Давид Луис, Маркос Алонсо (все – «Челси»), Крэйг Кэткарт («Уотфорд»).
Полузащитники: Виллиан, Росс Баркли, Н'Голо Канте, Эден Азар (все – «Челси»).
Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гонсало Игуаин («Челси»).
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