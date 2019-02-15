УЕФА включил Ло Чельсо, Баркли и Кальехона в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвал команду недели Лиги Европы.

В ее состав вошли по два футболиста «Челси» и «Бетиса» и по одному игроку из «Генка», пражской «Славии», «Галатасарая», «Виктории» из Пльзеня, «Наполи», «Вильярреала» и «Валенсии».

Вратарь: Дэнни Вукович («Генк»).

Защитники: Владимир Коуфал («Славия» П), Кристиан Люиндама («Галатасарай»), Людек Перница («Виктория»), Сезар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники: Диего Лайнес, Джовани Ло Чельсо (оба – «Бетис»), Росс Баркли («Челси»), Хосе Кальехон («Наполи»).

Нападающие: Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Рубен Собрино («Валенсия»).