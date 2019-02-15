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    УЕФА включил Ло Чельсо, Баркли и Кальехона в команду недели Лиги Европы

    УЕФА назвал команду недели Лиги Европы.

    В ее состав вошли по два футболиста «Челси» и «Бетиса» и по одному игроку из «Генка», пражской «Славии», «Галатасарая», «Виктории» из Пльзеня, «Наполи», «Вильярреала» и «Валенсии».

    Вратарь: Дэнни Вукович («Генк»).

    Защитники: Владимир Коуфал («Славия» П), Кристиан Люиндама («Галатасарай»), Людек Перница («Виктория»), Сезар Аспиликуэта («Челси»).

    Полузащитники: Диего Лайнес, Джовани Ло Чельсо (оба – «Бетис»), Росс Баркли («Челси»), Хосе Кальехон («Наполи»).

    Нападающие: Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Рубен Собрино («Валенсия»).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.02.2019 15:47
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