Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии здоровья футболистов лондонского клуба в преддверии матча 10-го тура АПЛ с «Бернли».

«Канте не готов к матчу. Он тренируется по индивидуальной программе с небольшой физической нагрузкой. У него есть мышечные проблемы. Лофтус-Чик, Рюдигер, Кристенсен и Баркли тоже пока недоступны для нашего выбора», – приводит слова Лэмпарда Goal.