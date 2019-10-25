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  • Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»

Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»

25 октября 2019, 22:41

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии здоровья футболистов лондонского клуба в преддверии матча 10-го тура АПЛ с «Бернли».

«Канте не готов к матчу. Он тренируется по индивидуальной программе с небольшой физической нагрузкой. У него есть мышечные проблемы. Лофтус-Чик, Рюдигер, Кристенсен и Баркли тоже пока недоступны для нашего выбора», – приводит слова Лэмпарда Goal.

  • Канте пропустил восемь матчей текущего сезона из-за различных повреждений.
  • Матч «Бернли» – «Челси» состоится 26 октября, начало – в 19:30 мск.
  • «Челси» занимает четвертое место в таблице АПЛ с 17-ю очками.
  • «Бернли» расположился на восьмой строчке с 12-ю баллами.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Челси Баркли Росс Рюдигер Антонио Кристенсен Андреас Лофтус-Чик Рубен Канте Н'Голо Лэмпард Фрэнк
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