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    Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии здоровья футболистов лондонского клуба в преддверии матча 10-го тура АПЛ с «Бернли».

    «Канте не готов к матчу. Он тренируется по индивидуальной программе с небольшой физической нагрузкой. У него есть мышечные проблемы. Лофтус-Чик, Рюдигер, Кристенсен и Баркли тоже пока недоступны для нашего выбора», – приводит слова Лэмпарда Goal.

    • Канте пропустил восемь матчей текущего сезона из-за различных повреждений.
    • Матч «Бернли» – «Челси» состоится 26 октября, начало – в 19:30 мск.
    • «Челси» занимает четвертое место в таблице АПЛ с 17-ю очками.
    • «Бернли» расположился на восьмой строчке с 12-ю баллами.

    Источник: Goal

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    25.10.2019 22:41
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