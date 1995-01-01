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    Mirror: пьяный хавбек «Челси» Баркли поругался с таксистом из-за чипсов

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли устроил скандал во время поездки в такси.

    Футболист рассыпал чипсы на заднем сидении автомобиля такси, что привело к ссоре с водителем, пишет Mirror. Баркли отказался убрать за собой и заплатить, объяснив это отсутствием наличных.

    На место прибыли полицейские, которые провели беседу с Баркли. Стражи порядка сопроводили игрока к банкомату, после чего тот снял деньги и отдал их таксисту.

    Очевидцы сообщают, что Баркли был пьян и едва держался на ногах.

    • В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл восемь матчей, в которых забил один гол.
    • Баркли перешел в «Челси» из «Эвертона» в 2018 году за 16,8 миллионов евро.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +497

      OBOLEV 9 минут назад

      ДААААА) Глупец-глупец! В клубе сейчас еще оштрафуют. И пресса будет писать. Зажал десятку;)

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