Mirror: пьяный хавбек «Челси» Баркли поругался с таксистом из-за чипсов

ДААААА) Глупец-глупец! В клубе сейчас еще оштрафуют. И пресса будет писать. Зажал десятку;)
Полузащитник «Челси» Росс Баркли устроил скандал во время поездки в такси.
Футболист рассыпал чипсы на заднем сидении автомобиля такси, что привело к ссоре с водителем, пишет Mirror. Баркли отказался убрать за собой и заплатить, объяснив это отсутствием наличных.
На место прибыли полицейские, которые провели беседу с Баркли. Стражи порядка сопроводили игрока к банкомату, после чего тот снял деньги и отдал их таксисту.
Очевидцы сообщают, что Баркли был пьян и едва держался на ногах.
- В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл восемь матчей, в которых забил один гол.
- Баркли перешел в «Челси» из «Эвертона» в 2018 году за 16,8 миллионов евро.