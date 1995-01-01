Mirror: пьяный хавбек «Челси» Баркли поругался с таксистом из-за чипсов

Полузащитник «Челси» Росс Баркли устроил скандал во время поездки в такси.

Футболист рассыпал чипсы на заднем сидении автомобиля такси, что привело к ссоре с водителем, пишет Mirror. Баркли отказался убрать за собой и заплатить, объяснив это отсутствием наличных.

На место прибыли полицейские, которые провели беседу с Баркли. Стражи порядка сопроводили игрока к банкомату, после чего тот снял деньги и отдал их таксисту.

Очевидцы сообщают, что Баркли был пьян и едва держался на ногах.