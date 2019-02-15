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    Баркли, Кальехон и одноклубник Черышева – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

    УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам этой недели.

    В это число футболистов вошли: нападающий «Валенсии» Рубен Собрино, полузащитник «Челси» Росс Баркли, нападающий «Наполи» Хосе Кальехон и защитник «Виктории» Людек Перница.

    • В матче с «Селтиком» (2:0) Собрино забил после передачи Дениса Черышева, а затем ассистировал самому россиянину.
    • Баркли отметился голом в игре с «Мальме» (2:1).
    • Перница оформил дубль в ворота загребского «Динамо» (2:1).
    • На счету Кальехона точный удар во встрече с «Цюрихом» (0:2).

    Источник: Официальный сайт Лиги Европы

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    15.02.2019 07:43
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 февраля 2019, 12:29

      Какой еще Баркли?
      А сам Черышев..?

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