Баркли, Кальехон и одноклубник Черышева – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам этой недели.

В это число футболистов вошли: нападающий «Валенсии» Рубен Собрино, полузащитник «Челси» Росс Баркли, нападающий «Наполи» Хосе Кальехон и защитник «Виктории» Людек Перница.

В матче с «Селтиком» (2:0) Собрино забил после передачи Дениса Черышева , а затем ассистировал самому россиянину.

, а затем ассистировал самому россиянину. Баркли отметился голом в игре с «Мальме» (2:1).

Перница оформил дубль в ворота загребского «Динамо» (2:1).

На счету Кальехона точный удар во встрече с «Цюрихом» (0:2).