Баркли, Кальехон и одноклубник Черышева – в списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Какой еще Баркли?
А сам Черышев..?
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам этой недели.
В это число футболистов вошли: нападающий «Валенсии» Рубен Собрино, полузащитник «Челси» Росс Баркли, нападающий «Наполи» Хосе Кальехон и защитник «Виктории» Людек Перница.
- В матче с «Селтиком» (2:0) Собрино забил после передачи Дениса Черышева, а затем ассистировал самому россиянину.
- Баркли отметился голом в игре с «Мальме» (2:1).
- Перница оформил дубль в ворота загребского «Динамо» (2:1).
- На счету Кальехона точный удар во встрече с «Цюрихом» (0:2).
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 февраля 2019 г.