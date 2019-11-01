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    «Челси» намерен в январе отпустить Баркли в другой клуб

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли в январе с высокой долей вероятности покинет клуб. Такую информацию со ссылкой на главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда сообщил журналист Александр Елагин.

    «Челси» не устраивает отношение Баркли к работе, хотя клуб и считает его талантливым футболистом. Контракт игрока действует до 2023 года.

    • В прошлом месяце Баркли в нетрезвом виде устроил скандал в такси.
    • В текущем сезоне АПЛ хавбек не отметился результативными действиями.
    • Рыночная стоимость Баркли – 30 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

    Ресурс, посвященный аналитике английского футбола. Количество подписчиков - более 88 тысяч человек.

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    01.11.2019 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8632

      Cules2013 2 часа назад

      Лэмпсу виднее, но у Челси итак играть некому... что ещё одного из молодёжки подтянут на место Баркли?)

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