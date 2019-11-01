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«Челси» намерен в январе отпустить Баркли в другой клуб

1 ноября 2019, 21:48
5

Полузащитник «Челси» Росс Баркли в январе с высокой долей вероятности покинет клуб. Такую информацию со ссылкой на главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда сообщил журналист Александр Елагин.

«Челси» не устраивает отношение Баркли к работе, хотя клуб и считает его талантливым футболистом. Контракт игрока действует до 2023 года.

  • В прошлом месяце Баркли в нетрезвом виде устроил скандал в такси.
  • В текущем сезоне АПЛ хавбек не отметился результативными действиями.
  • Рыночная стоимость Баркли – 30 миллионов евро.

Источник: YouTube-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

Ресурс, посвященный аналитике английского футбола. Количество подписчиков - более 88 тысяч человек.

Англия. Премьер-лига Челси Баркли Росс Лэмпард Фрэнк
Комментарии (5)
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Cules2013
1572637085
Лэмпсу виднее, но у Челси итак играть некому... что ещё одного из молодёжки подтянут на место Баркли?)
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Joni10
1572668304
Папка заберет его к себе домой в Турин)))
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