«Челси» намерен в январе отпустить Баркли в другой клуб

Полузащитник «Челси» Росс Баркли в январе с высокой долей вероятности покинет клуб. Такую информацию со ссылкой на главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда сообщил журналист Александр Елагин.

«Челси» не устраивает отношение Баркли к работе, хотя клуб и считает его талантливым футболистом. Контракт игрока действует до 2023 года.