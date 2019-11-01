«Челси» намерен в январе отпустить Баркли в другой клуб

Полузащитник «Челси» Росс Баркли в январе с высокой долей вероятности покинет клуб. Такую информацию со ссылкой на главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда сообщил журналист Александр Елагин.
«Челси» не устраивает отношение Баркли к работе, хотя клуб и считает его талантливым футболистом. Контракт игрока действует до 2023 года.
- В прошлом месяце Баркли в нетрезвом виде устроил скандал в такси.
- В текущем сезоне АПЛ хавбек не отметился результативными действиями.
- Рыночная стоимость Баркли – 30 миллионов евро.
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