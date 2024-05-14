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    Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

    Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.

    Первое место занял переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» летом 2023 года.

    Топ-10 выглядит так:

    1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
    2. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
    3. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
    4. Мики ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм» за 34,5 млн фунтов;
    5. Давид Рая – из «Брентфорда» в «Арсенал», аренда;
    6. Росс Баркли – в «Лутон», свободный агент;
    7. Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов;
    8. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
    9. Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу» за 31,5 млн фунтов;
    10. Мохаммед Кудус – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 38 млн фунтов.

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    Источник: Goal

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    14.05.2024 21:45
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