Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.
Первое место занял переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» летом 2023 года.
Топ-10 выглядит так:
- Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
- Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
- Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
- Мики ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм» за 34,5 млн фунтов;
- Давид Рая – из «Брентфорда» в «Арсенал», аренда;
- Росс Баркли – в «Лутон», свободный агент;
- Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов;
- Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
- Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу» за 31,5 млн фунтов;
- Мохаммед Кудус – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 38 млн фунтов.