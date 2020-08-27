The Telegraph: восемь игроков «Челси» ушли на карантин из-за коронавируса

В «Челси» произошла вспышка коронавируса.

По информации The Telegraph, на двухнедельный карантин в связи с заражением и постоянным контактом с зараженными ушли сразу восемь футболистов: Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон, Миши Батшуайи, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Остальные игроки и тренеры готовятся к новому сезону в штатном режиме.