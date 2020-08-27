The Telegraph: восемь игроков «Челси» ушли на карантин из-за коронавируса

В «Челси» произошла вспышка коронавируса.
По информации The Telegraph, на двухнедельный карантин в связи с заражением и постоянным контактом с зараженными ушли сразу восемь футболистов: Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон, Миши Батшуайи, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.
Остальные игроки и тренеры готовятся к новому сезону в штатном режиме.
- «Челси» финишировал в АПЛ на четвертом месте и сыграет в Лиге чемпионов.
- Новый сезон Премьер-лиги стартует 12 сентября.
- Лондонцы сыграют первый матч 14 сентября с «Брайтоном».
Источник: The Telegraph