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    Иван Стринич - статьи

    #23 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Стринич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июля 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
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