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Иван Стринич
Статистика
Иван Стринич - статистика
Завершил карьеру
17 июля 1987 (39)
#23 | Защитник
185 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хорватия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, Финал
Франция
4 : 2
15.07.2018
Хорватия
1' - 81'
Чемпионат мира, 1/2 финала
Хорватия
2 : 1
11.07.2018
Англия
1' - 94'
Чемпионат мира, 1/4 финала
Россия
2 : 2
07.07.2018
Хорватия
1' - 74'
38'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Хорватия
1 : 1
01.07.2018
Дания
1' - 81'
Чемпионат мира, 3 тур
Исландия
1 : 2
26.06.2018
Хорватия
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
0 : 3
21.06.2018
Хорватия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Хорватия
2 : 0
16.06.2018
Нигерия
1' - 90'
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