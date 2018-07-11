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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Англия
Хорватия - Англия: обзор матча 11 июля 2018
Хорватия
11.07.2018, среда, 21:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Англия
68'
И. Перишич
109'
М. Манджукич
5'
К. Триппьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Англия
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Модрич
119'
Замена
В. Чорлука
️️️️
М. Манджукич
115'
112'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Уокер
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Перишич
109'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Ребич
101'
97'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Й. Пиварич
️️️️
И. Стринич
94'
91'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Э. Янг
74'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Ш. Врсалько
68'
54'
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
М. Манджукич
48'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Субашич
3
Стринич
21
Вида
6
Ловрен
2
Врсалько
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Ребич
17
Манджукич
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
18
Янг
8
Хендерсон
10
Стерлинг
20
Алли
7
Лингард
9
Кейн
17
Манджукич
5
Чорлука
5
Чорлука
17
Манджукич
10
Модрич
19
Бадель
19
Бадель
10
Модрич
3
Стринич
22
Пиварич
22
Пиварич
3
Стринич
17
Ребич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Ребич
18
Янг
3
Роуз
3
Роуз
18
Янг
8
Хендерсон
15
Дайер
15
Дайер
8
Хендерсон
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
2
Уокер
11
Варди
11
Варди
2
Уокер
Остались в запасе
Хорватия
Англия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Хорватия - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Россия 1
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