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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Нигерия
Хорватия - Нигерия: обзор матча 16 июня 2018
Хорватия
16.06.2018, суббота, 22:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Нигерия
32'
О. Этебо (АГ)
71'
Л. Модрич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Нигерия
Желтая карточка
М. Брозович
89'
88'
Замена
Сими
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Манджукич
86'
Замена
М. Ковачич
️️️️
А. Ребич
78'
73'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
О. Игало
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Модрич
71'
70'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
62'
Замена
А. Муса
️️️️
А. Ивоби
Замена
М. Брозович
️️️️
А. Крамарич
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Этебо
32'
Желтая карточка
И. Ракитич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
2
Брайан Идову
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
6
Леон Балогун
ЦЗ
12
Абдуллахи Шеху
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Джон Оби Микел
ОП
8
Одженекаро Этебо
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
14
Филип Брадарич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Нигерия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
13
Сими
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
23
Субашич
3
Стринич
21
Вида
6
Ловрен
2
Врсалько
7
Ракитич
9
Крамарич
10
Модрич
14
Перишич
17
Ребич
17
Манджукич
4-1-3-1-1
1
Узохо
12
Шеху
5
Троост-Эконг
6
Балогун
2
Идову
10
Оби Микел
11
Мозес
4
Ндиди
8
Этебо
17
Ивоби
9
Игало
9
Крамарич
11
Брозович
11
Брозович
9
Крамарич
17
Ребич
8
Ковачич
8
Ковачич
17
Ребич
17
Манджукич
20
Пьяца
20
Пьяца
17
Манджукич
17
Ивоби
7
Муса
7
Муса
17
Ивоби
10
Оби Микел
13
Сими
13
Сими
10
Оби Микел
9
Игало
14
Ихеначо
14
Ихеначо
9
Игало
Остались в запасе
Хорватия
Нигерия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Гернот Рор
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Гернот Рор
Статистика матча Хорватия - Нигерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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