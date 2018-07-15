Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Хорватия
Франция - Хорватия: обзор матча 15 июля 2018
Франция
15.07.2018, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, Финал
4 : 2
Завершен
Хорватия
18'
М. Манджукич (АГ)
38'
А. Гризманн (П)
59'
П. Погба
65'
К. Мбаппе
28'
И. Перишич
69'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Хорватия
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Врсалько
81'
Замена
М. Пьяца
️️️️
И. Стринич
Замена
Н. Фекир
️️️️
О. Жиру
81'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Б. Матюиди
73'
71'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Ребич
69'
ГОЛ! 4:2!
М. Манджукич
ГОЛ! 4:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Эрнандес
65'
ГОЛ! 3:1!
П. Погба
Пас отдал
А. Гризманн
59'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Н. Канте
55'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гризманн
38'
28'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Вида
Желтая карточка
Н. Канте
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Манджукич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
5
Умтити
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
4-1-2-2-1
23
Субашич
2
Врсалько
21
Вида
6
Ловрен
3
Стринич
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Ребич
17
Манджукич
14
Матюиди
12
Толиссо
12
Толиссо
14
Матюиди
13
Канте
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
13
Канте
9
Жиру
18
Фекир
18
Фекир
9
Жиру
17
Ребич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Ребич
3
Стринич
20
Пьяца
20
Пьяца
3
Стринич
Остались в запасе
Франция
Хорватия
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Франция - Хорватия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Россия 1
Новости команд
Все
Франция
Хорватия
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+