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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Дания
Хорватия - Дания: обзор матча 01 июля 2018
Хорватия
01.07.2018, воскресенье, 21:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Дания
4'
М. Манджукич
1'
Занка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Дания
ГОЛ!
И. Ракитич
3:2
Пенальти не реализован!
Н. Йоргенсен
Пенальти не реализован!
Й. Пиварич
Пенальти не реализован!
Л. Шоне
ГОЛ!
Л. Модрич
2:2
ГОЛ!
М. Крон-Дели
1:2
ГОЛ!
А. Крамарич
1:1
ГОЛ!
С. Кьер
0:1
Пенальти не реализован!
М. Бадель
Пенальти не реализован!
К. Эриксен
Пенальти не реализован!
Л. Модрич
116'
115'
Желтая карточка
Занка
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Манджукич
108'
106'
Замена
П. Систо
️️️️
М. Брейтуэйт
98'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Т. Делэни
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Перишич
97'
Замена
Й. Пиварич
️️️️
И. Стринич
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Брозович
71'
66'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
А. Корнелиус
46'
Замена
Л. Шоне
️️️️
А. Кристенсен
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
Занка
Пас отдал
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЛЗ
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
13
Андреас Кристенсен
ОП
10
Кристиан Эриксен
АП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Субашич
3
Стринич
21
Вида
6
Ловрен
2
Врсалько
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Ребич
17
Манджукич
4-2-1-3
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
13
Занка
4
Кьер
5
Кнудсен
8
Делэни
13
Кристенсен
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
11
Брозович
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Брозович
3
Стринич
22
Пиварич
22
Пиварич
3
Стринич
17
Манджукич
19
Бадель
19
Бадель
17
Манджукич
14
Перишич
9
Крамарич
9
Крамарич
14
Перишич
8
Делэни
2
Крон-Дели
2
Крон-Дели
8
Делэни
13
Кристенсен
19
Шоне
19
Шоне
13
Кристенсен
9
Брейтуэйт
23
Систо
23
Систо
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
21
Корнелиус
Остались в запасе
Хорватия
Дания
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Хорватия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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