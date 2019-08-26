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Иван Стринич
Новости
Иван Стринич - новости
Завершил карьеру
17 июля 1987 (39)
#23 | Защитник
185 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Милан» объявил о расторжении контракта со Стриничем, который за год не сыграл ни одного матча
2019.08.26 19:37
1
Фото
«Милан» не включил Стринича и Конти в заявку на Лигу Европы
2018.09.04 10:16
У защитника «Милана» Стринича проблемы с сердцем. Игрок приостановил карьеру
2018.08.18 23:59
6
Моуринью: «Полуфиналы надо играть в один день. В финале у всех должны быть равные возможности»
2018.07.12 10:32
21
Манджукича и Стринича после матча с Россией доставили в Боткинскую больницу
2018.07.08 23:07
7
Рейна и Стринич – игроки «Милана». Они перешли в команду свободными агентами
2018.07.02 20:48
Защитник «Сампдории» Стринич сообщил о своем переходе в «Милан»
2018.05.27 20:27
Стринич перейдет в «Милан» свободным агентом
2018.02.06 09:47
4
«Наполи» предлагает «Сампдории» за Шика Тонелли, Сапату и Стринича
2017.08.26 16:12
Стринич может сменить «Наполи» на «Зенит»
2017.07.27 13:37
3
«Наполи» готов продать Стринича в «Зенит» за 6 миллионов
2016.08.03 13:28
3
«Зенит» близок к приобретению защитника «Наполи»
2016.07.28 21:01
5
Агент Стринича: «Предложения от «Спартака» нет, но все может измениться»
2016.05.05 14:40
3
«Спартак» заинтересовался защитником «Наполи»
2016.05.03 15:53
12
Стринич заинтересовал «Сампдорию»
2015.12.28 18:35
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