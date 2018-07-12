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    Моуринью: «Полуфиналы надо играть в один день. В финале у всех должны быть равные возможности»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает несправедливым проведение полуфинальных матчей чемпионата мира-2018 в разные дни.

    «Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч АнглияХорватия завершился в овертайме.

    Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности.

    Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты», – сказал Моуринью.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: RT

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    12.07.2018 10:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 12:59

      И он прав.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:21

      Хорваты и так измотаны " дополнительным временем" и отдыха на день меньше. Не справедливо.

      4
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > zigbert 12 июля 2018, 12:48

      Ну сами себя изматывали надо было все решать в основное время...

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:11

      По делу -хотелось бы видеть на ЧМ сильнейших,но тогда, к примеру Россия,никогда со своим рейтингом не попала бы в турнир. Но время проведения игр ,по справеливости,должно быть одно. Хорваты три доп. времени сыграли и имеют на день меньше на восстановление.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:53

      так то да, может ему стоит в ФИФА сообщить о своих соображениях.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2018, 11:52

      Мауринью вечно недоволен и в АПЛ тоже всегда ищет всякие не состыковки, а ведь невозможно всем угодить да и не особо влияет на восстановление один день, смотрите Англия тоже была в более выгодном положении чем Хорватия перед полуфиналом, а результат мы все видим кто и где и куда вышел

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июля 2018, 11:25

      Согласен, я тоже не понимаю почему нельзя было сыграть два матча в один день как это делалось на других стадиях плей-офф .

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 июля 2018, 11:14

      Если так рассуждать, то надо все матчи плей-офф начинать в один день...

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 11:05

      Если уж говорить про равные условия, возможности и спортивную справедливость, то в ФИНАЛЬНОЙ части ЧМ должны играть действительно самые лучшие, самые сильные сборные мира, а не по географическому принципу - "каждой твари по паре". А то получается саудиты с панамами выступают, а Голландия с Италией нет. Да любую из этих двух сборных вывести 15 июля на поле хоть с французами хоть с хорватами и исход матча был бы фифти-фифти. ИМХО...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > ЮНик 12 июля 2018, 11:33

      А что мешало тем же голландцам или итальянцам проходить шведов, на мой взгляд в этих размышлениях что должны играть только лучшие есть немного не спортивного , да согласен, что Панама слабее США, но они опередили их в отборе вот и всё. А по поводу слабых сборных из слабых конфедераций это политика ФИФА с этим ничего не поделаешь, да и вообще зато в Европе был интересный отбор.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ЮНик 12 июля 2018, 12:18

      У Европы и так квота сильно больше всех - никто не мешал в нее попадать. Но и голландцы, и итальянцы не прошли абсолютно заслуженно. Кто сказал, что они добрались бы до финала? Точно так же из группы могли бы не выйти с той игрой, какую в отборе показывали. Особенно голландцев касается.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Torvald64 12 июля 2018, 13:30

      Квоты хороши для больных. Среди них нет лучших или худших. они не соревнуются за звание "лучший больной планеты". Но квотирование в спорте абсурд. Уважаемые африканцы, азиаты, австралийцы - добивайтесь реальных успехов на футбольном поле, а не благодаря хитрым "квотам"! Почему-то в хоккее существует чемпионат мира топ-дивизиона, первого дивизиона, и т.д. по нисходящей.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ЮНик 12 июля 2018, 14:45

      Во-первых, более унылой системы ЧМ, чем в хоккее вообще трудно сыскать. Команды, что не в элите, заперты в своих дивизионах, играют в междусобойчики с равными себе по уровню - а попав в элиту, сталкиваются с теми, кто уже давно в развитии выше их на 2 головы, и сразу опускаются обратно. Так и бегают эти австрии со словениями вверх-вниз, никакого развития.

      Во-вторых, если уж сравнивать с хоккеем, то там с десяток команд в мире способно в него играть на более-менее высоком уровне. В футболе их как бы в разы больше. Как вы представляете себе эту систему с дивизионами вообще здесь? Или вы отбор предлагаете играть не внутри своей конфедерации, а глобально? Ну замечательно - давайте на этапе отбора будем постоянно летать то в Австралию, то в ЮАР. Начнём с того, что это тупо дорого. Кроме того, какие это паузы придётся делать на матчи сборных, чтобы футболисты после всего этого нормально восстанавливались. Одно дело стыки сыграть на завершающем этапе в таком режиме, другое - постоянно так играть.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 июля 2018, 10:58

      Ну, тогда все матчи нужно проводить в один день, а то кто-то подошёл к 1/8 отдохнувшим, а кто-то с похмелья.
      Три дня даётся на восстановление. это не мало.
      А учитывая то, что французы вчера бухали, то у них получается тоже есть лишь три дня на подготовку.)))

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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 июля 2018, 10:54

      Все такие умные собрались))
      Очередной бред от Маура
      Все сделано для зрителей , чтобы могли больше матчей посетить.

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