Моуринью: «Полуфиналы надо играть в один день. В финале у всех должны быть равные возможности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает несправедливым проведение полуфинальных матчей чемпионата мира-2018 в разные дни.

«Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англия – Хорватия завершился в овертайме.

Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности.

Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты», – сказал Моуринью.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья