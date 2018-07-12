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  • Моуринью: «Полуфиналы надо играть в один день. В финале у всех должны быть равные возможности»

Моуринью: «Полуфиналы надо играть в один день. В финале у всех должны быть равные возможности»

12 июля 2018, 10:32
21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает несправедливым проведение полуфинальных матчей чемпионата мира-2018 в разные дни.

«Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч АнглияХорватия завершился в овертайме.

Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности.

Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты», – сказал Моуринью.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья

Источник: RT
Чемпионат мира Хорватия Франция Стринич Иван Моуринью Жозе
Комментарии (21)
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Project Бабангида
1531381245
солидарен с жозе моуриньо
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woyser
1531381718
Моур, как всегда прав. А лучше с четверть финала начинать проводить в одно время.
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Владислав Vlad
1531382295
Ну, тогда все матчи нужно проводить в один день, а то кто-то подошёл к 1/8 отдохнувшим, а кто-то с похмелья. Три дня даётся на восстановление. это не мало. А учитывая то, что французы вчера бухали, то у них получается тоже есть лишь три дня на подготовку.)))
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ЮНик
1531382757
Если уж говорить про равные условия, возможности и спортивную справедливость, то в ФИНАЛЬНОЙ части ЧМ должны играть действительно самые лучшие, самые сильные сборные мира, а не по географическому принципу - "каждой твари по паре". А то получается саудиты с панамами выступают, а Голландия с Италией нет. Да любую из этих двух сборных вывести 15 июля на поле хоть с французами хоть с хорватами и исход матча был бы фифти-фифти. ИМХО...
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Старикан
1531383248
Если так рассуждать, то надо все матчи плей-офф начинать в один день...
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hevbn 28
1531383921
Согласен, я тоже не понимаю почему нельзя было сыграть два матча в один день как это делалось на других стадиях плей-офф .
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OfaZavr
1531385631
так то да, может ему стоит в ФИФА сообщить о своих соображениях.
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val-berezko
1531386677
По делу -хотелось бы видеть на ЧМ сильнейших,но тогда, к примеру Россия,никогда со своим рейтингом не попала бы в турнир. Но время проведения игр ,по справеливости,должно быть одно. Хорваты три доп. времени сыграли и имеют на день меньше на восстановление.
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zigbert
1531387293
Хорваты и так измотаны " дополнительным временем" и отдыха на день меньше. Не справедливо.
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Blossiya
1531389555
И он прав.
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