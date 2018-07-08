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    Манджукича и Стринича после матча с Россией доставили в Боткинскую больницу

    Двум футболистам сборной Хорватии потребовалось медицинское обследование после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти). Речь идет о Марио Манджукиче и Иване Стриниче.

    «Два футболиста сборной Хорватии по рекомендации врача сборной пройдут обследование в Боткинской больнице. У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений», – сообщил источник.

    Полуфинальный матч между хорватами и англичанами состоится 11 июля.

    Источник: Интерфакс

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    08.07.2018 23:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 июля 2018, 15:53

      Жаль что не ту девочку с длинным языком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:32

      здоровья конечно, но и наших знатно потоптали до гематом и кровоподтеков. ведь битва была серьезная.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 июля 2018, 05:40

      А они-то как думали?Думали что Россия им красную дорожку к воротам застелет и мяч сама себе в ворота забьёт?В любом случае здоровья им!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 июля 2018, 02:01

      вида с вукоевичем не поступали? или сразу под мостом в купчино их искать?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Elektronua > Михаил_Боярский 9 июля 2018, 06:18

      Уже боярки с горя накатил? Можешь расслабиться и получать удовольствие от настоящего футбола стран НАТО на полях рашки.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 9 июля 2018, 01:12

      Ну а вы как думали?
      Мы тоже умеем стучать по ногам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 июля 2018, 00:26

      битва была знатная!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 июля 2018, 00:23

      Желаем выздоровления ! Держитесь, это был великий матч !

      7
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