Манджукича и Стринича после матча с Россией доставили в Боткинскую больницу

Двум футболистам сборной Хорватии потребовалось медицинское обследование после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти). Речь идет о Марио Манджукиче и Иване Стриниче.

«Два футболиста сборной Хорватии по рекомендации врача сборной пройдут обследование в Боткинской больнице. У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений», – сообщил источник.

Полуфинальный матч между хорватами и англичанами состоится 11 июля.