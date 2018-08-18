У защитника «Милана» Стринича проблемы с сердцем. Игрок приостановил карьеру 

У защитника «Милана» Ивана Стринича диагностирована начальная стадия гипертрофии сердечной мышцы. Игроку нужно будет пройти дополнительные обследования, на время которых врачи запретили ему заниматься спортом.

Проблемы с сердцем у игрока выявили во время медосмотра, который проводят каждые полгода для всех спортсменов в Италии.

Стриничу 31 год. В составе сборной Хорватии он занял второе место на ЧМ-2018, летом он перешел в «Милан» на правах свободного агента из «Сампдории».