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    У защитника «Милана» Стринича проблемы с сердцем. Игрок приостановил карьеру 

    У защитника «Милана» Ивана Стринича диагностирована начальная стадия гипертрофии сердечной мышцы. Игроку нужно будет пройти дополнительные обследования, на время которых врачи запретили ему заниматься спортом.

    Проблемы с сердцем у игрока выявили во время медосмотра, который проводят каждые полгода для всех спортсменов в Италии.

    Стриничу 31 год. В составе сборной Хорватии он занял второе место на ЧМ-2018, летом он перешел в «Милан» на правах свободного агента из «Сампдории».

    Источник: ФК «Милан»

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    18.08.2018 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:14

      Болезнь серьезная.Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:18

      здоровья! некоторые игроки смогли преодолеть этот недуг и снова вернуться в футбол. надеюсь получиться и у Ивана.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3560

      Axe111 19 августа 2018, 07:19

      Здоровья

      3
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      Рейтинг: +36

      AEerr 19 августа 2018, 04:19

      интересно!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 августа 2018, 00:28

      блин печальная информация......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 августа 2018, 00:14

      Здоровья - футбол не главное надо беречься!

      5
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