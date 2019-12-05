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19:13
Видео
Болельщик, бросивший банан в Вендела, найден и дал показания
18:59
«Реал» готов подписать Мбаппе, но при двух условиях
18:50
Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А
18:44
«Торпедо» хочет подписать экс-нападающего сборной Бразилии
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19:05
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Тур РПЛ уже стартовал! Смотрите все матчи с фрибетом в 2000 рублей!
18:37
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
18:29
Ткаченко: «К Федуну всегда относились хуже, чем он заслуживал»
18:24
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Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в соревнованиях
18:20
«Сочи» – «Оренбург»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
18:18
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:00
Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»
17:54
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Спартак» – «Факел»
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17:47
Неймар перенес операцию на голеностопе. Он пропустит остаток сезона
17:40
Оффтоп
Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе
17:33
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Хвича – лучший игрок Серии А в феврале. Он обошел Миранчука и еще трех футболистов
17:28
Оффтоп
Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшается: подробности
17:09
Выкуп Миранчука – приоритет «Торино» на лето 2023 года
17:03
Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами
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16:57
Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей мира за 35 лет
16:49
Сычев объяснил спад в игре Захаряна
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16:41
Ткаченко рассказал об интересе итальянского клуба к защитникам «Спартака» и «Динамо»
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16:33
В «Истанбуле» прояснили ситуацию с несостоявшимся переходом Смолова
16:25
Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость
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16:16
Клопп ответил, удивило ли его решение Фирмино покинуть «Ливерпуль»
16:07
Гендиректор «Химок» прокомментировал слухи о возможном увольнении Гогниева
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15:54
В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси»
15:45
Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ
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15:38
Определен лучший тренер АПЛ в феврале
15:29
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Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России
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15:23
«Это вопрос, на который я никогда не отвечу»: Анчелотти – о Мбаппе в «Реале»
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31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
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Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста
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Гильфи Сигурдссон - статьи
#10 | Полузащитник
Имя
Гильфи
Фамилия
Сигурдссон
Состав
Без клуба
Родной город
Рейкьявик
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
9 сентября 1989 (33 года)
Рост
186
Статистика
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Посты
05.12.2019 13:17
У «Эвертона» проблема с психологией. Он проваливается на рынке, при выборе тренеров, а «Ливерпуль» сильно давит на него
Ждем увольнения Марку Силвы.
4
04.06.2018 10:05
Раньше у Исландии были проблемы с наркотиками, а теперь ее все обожают
Как они стали такими крутыми?
7
15.12.2017 21:45
Самые дорогие трансферы-2017. И как оно?
Ревизия огромной кучи денег − полсезона спустя.
16
21.12.2016 10:00
«Рома», «Эвертон» и еще 3 клуба, в которые Дзагоев может перейти зимой
Переезд Алана Дзагоева в топ-лигу должен был состояться пару лет назад. Сейчас на разыгрывающего ЦСКА засматриваются средние клубы Англии и Италии. Денис Беневольский анализирует лучшие варианты и рисует схемы с Дзагоевым в составе.
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06.07.2016 18:55
Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016
Исландия за это лето покорила всех фанатским единением, крепкой футбольной сборной и множеством красивых девушек, попадавших в кадр во время футбола. «Бомбардир» показывает одну из них – жену полузащитника Гильфи Сигурдссона.
4
03.07.2016 21:10
I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»
Вчера исландцы в драматичном противостоянии переиграли англичан со счетом 2:1. «Бомбардир» – о том, почему слово «сказка» в данном контексте звучит некорректно и пошло.
7
27.06.2016 21:05
Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии
Выходцы с северных земель оказали значительное влияние на историю российского государства. «Бомбардир» рассказывает, почему нам вновь следует перенять их опыт.
1
10.06.2016 10:00
Евро-2016. Группа F. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на французские блюда
«Бомбардир» поздравляет вас с началом Евро и завершает рассказ об участниках. В последней группе есть и звездная Португалия, и непредсказуемые венгры с австрийцами, и исландцы, которым невозможно не симпатизировать.
2
14.10.2015 13:53
Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия
На Евро-2016 будет сразу пять команд, которые никогда ранее не играли на чемпионатах Европы. «Бомбардир» рассказывает о причинах успеха этих сборных, обращая внимание на их перспективы во Франции.
2
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