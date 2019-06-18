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Гильфи Сигурдссон
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16:16
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Гильфи Сигурдссон - новости
#10 | Полузащитник
Имя
Гильфи
Фамилия
Сигурдссон
Состав
Без клуба
Родной город
Рейкьявик
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
9 сентября 1989 (33 года)
Рост
186
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18 июня 2019
23:58
Фото
Гильфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия» 2008 года
4
23 августа 2018
12:06
Видео
Игроки «Эвертона» стали персонажами игры Angry Birds
2
27 июня 2018
06:42
Сигурдссон – о Хорватии: «Пожалуй, это самый сильный соперник на ЧМ-2018»
14 марта 2018
17:19
Травмированный Сигурдссон может сыграть на ЧМ-2018
3
19 декабря 2017
00:51
АПЛ. «Эвертон» выиграл у «Суонси», Сигурдссон и Руни забили по голу
4 сентября 2017
06:53
Шевченко опасается мотивированных исландцев
1
26 августа 2017
15:45
Сигурдссон: «Цена, которую заплатил за меня «Эвертон», – какое-то сумасшествие»
16 августа 2017
22:01
Фото
Сигурдссон перешел из «Суонси» в «Эвертон», клуб из Ливерпуля установил клубный трансферный рекорд
6
7 августа 2017
12:25
Сигурдссон перейдет в «Эвертон» за 50 миллионов
4
13 июля 2017
16:27
«Суонси» отказался продавать Сигурдссона в «Эвертон» за 40 миллионов
2
16 июня 2017
16:13
«Эвертон» заинтересован в покупке Сигурдссона
2
20 мая 2017
09:17
«Тоттенхэм» хочет вернуть Сигурдссона
3
11 марта 2017
20:43
Сигурдссон вышел на первое место по количеству голевых передач в АПЛ в нынешнем сезоне
1
5 февраля 2017
18:26
АПЛ. Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Суонси»
2
1 февраля 2017
22:26
«Суонси» отказался отпускать Сигурдссона в Китай за 30 миллионов
11 сентября 2016
19:52
АПЛ. Дубль Косты не помог «Челси» выиграть у «Суонси»
7
29 июня 2016
16:29
Видео
В Исландии требуют наказать Руни за то, что тот ударил Сигурдссона локтем в лицо
28
14 июня 2016
09:15
Сигурдссон: «Исландия может пройти по пути «Лестера»
4
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Возрастное ограничение
18+
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