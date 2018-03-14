Травмированный Сигурдссон может сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон может пропустить до восьми недель. Игрок сборной Исландии получил травму колена в матче 30-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0). Первоначально не исключалось, что хавбек пропустит предстоящий ЧМ-2018. Однако с учетом нынешних сроках восстановления, Сигурдссон имеет шанс сыграть на мундиале.

На счету Сигурдссона 55 матчей и 18 голов за сборную Исландии. Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.