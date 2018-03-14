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    Травмированный Сигурдссон может сыграть на ЧМ-2018

    Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон может пропустить до восьми недель. Игрок сборной Исландии получил травму колена в матче 30-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0). Первоначально не исключалось, что хавбек пропустит предстоящий ЧМ-2018. Однако с учетом нынешних сроках восстановления, Сигурдссон имеет шанс сыграть на мундиале.

    На счету Сигурдссона 55 матчей и 18 голов за сборную Исландии. Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    14.03.2018 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:58

      Заголовок конечно не однозначный. Сигурдссону здоровья и ждем на ЧМ2018.

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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 14 марта 2018, 19:30

      Хорошая новость. Здоровья Сигурдссону!

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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 марта 2018, 18:20

      Испанцы должны выстрелить на ЧМ

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