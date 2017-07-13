«Суонси» отказался продавать Сигурдссона в «Эвертон» за 40 миллионов

«Эвертон» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссона.

Сообщается, что мерсисайдский клуб предложил за игрока сборной Исландии 40 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ. «Лебеди» готовы расстаться со своим лидером лишь за 50 миллионов.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Сигурдссон провел 37 матчей, в которых забил девять голов и сделал десять результативных передач.