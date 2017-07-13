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    «Суонси» отказался продавать Сигурдссона в «Эвертон» за 40 миллионов

    «Эвертон» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссона.

    Сообщается, что мерсисайдский клуб предложил за игрока сборной Исландии 40 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ. «Лебеди» готовы расстаться со своим лидером лишь за 50 миллионов.

    В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Сигурдссон провел 37 матчей, в которых забил девять голов и сделал десять результативных передач.

    Источник: The Guardian

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    13.07.2017 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 13 июля 2017, 19:00

      Суонси не хочет отдавать нормального игрока за дёшево...если отдадут все в пердив уйдут...такого же хрен найдут

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 17:09

      Гильфи конечно в цене ! Но 50 лямов - это уже запредел ! Если он сам захочет переходить , тогда и возможен торг !

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