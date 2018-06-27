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  • Сигурдссон – о Хорватии: «Пожалуй, это самый сильный соперник на ЧМ-2018»

Сигурдссон – о Хорватии: «Пожалуй, это самый сильный соперник на ЧМ-2018»

27 июня 2018, 06:42

Полузащитник «Эвертона» и сборной Исландии Гильфи Сигурдссон гордится своей командой по итогам выступления на чемпионате мира-2018 после поражения от Хорватии в матче третьего тура группового этапа турнира.

«Я горжусь тем, чего достигла вся команда и каждый ее игрок в отдельности. Мы очень расстроены, что не прошли дальше, хоть группа и была очень сложной.

Сегодня у нас было несколько шансов забить, но не вышло. Пожалуй, Хорватия и впрямь самый сильный наш соперник на турнире, это очень сильная сборная.

Мы играли на нейтральном поле, но прекрасно чувствовали поддержку местных болельщиков на этом фантастическом стадионе. Хочу сказать им спасибо!» – сказал Сигурдссон.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Исландия – Хорватия завершился со счетом 1:2. Исландцы замкнули турнирную таблицу группы D, хорваты вышли в плей-офф турнира с первого места, где в 1/8 финала сыграют с Данией.

Репортаж из Исландии. О деньгах, опасности и секретах развития футбола

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Исландия Хорватия Сигурдссон Гильфи
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