|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|36
|6
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -59'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|36'
|19.05.2021
|1' -86'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|16.05.2021
|46' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|13.05.2021
|1' -67'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|55'
|09.05.2021
|1' -85'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.05.2021
|1' -82'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.04.2021
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|16.04.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|31' 62'
|12.04.2021
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|05.04.2021
|31' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|08.03.2021
|1' -70'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.03.2021
|64' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|65'
|01.03.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|9'
|20.02.2021
|59' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|83'
|17.02.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|14.02.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|06.02.2021
|69' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|03.02.2021
|1' -89'
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|9'
|30.01.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|33'
|27.01.2021
|85' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|12.01.2021
|1' -76'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.01.2021
|1' -64'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|26.12.2020
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|80'
|19.12.2020
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|45'
|16.12.2020
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.12.2020
|1' -83'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Челси (Лондон)
|22'
|05.12.2020
|81' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Лидс (Лидс)
|22.11.2020
|76' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.11.2020
|1' -66'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.11.2020
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.10.2020
|1' -59'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|17.10.2020
|72' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|03.10.2020
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|16'
|26.09.2020
|76' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.09.2020
|65' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|5:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.09.2020
|68' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)