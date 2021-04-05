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    Гильфи Сигурдссон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Гильфи
    Фамилия Сигурдссон
    Состав Без клуба
    Родной город Рейкьявик
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 36 6 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -59' Манчестер Сити (Манчестер) 5:0 Эвертон (Ливерпуль)
    36'
    19.05.2021 1' -86' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    16.05.2021 46' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    13.05.2021 1' -67' Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    55'
    09.05.2021 1' -85' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    01.05.2021 1' -82' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.04.2021 1' -90' Арсенал (Лондон) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    16.04.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    31' 62'
    12.04.2021 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    05.04.2021 31' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    13.03.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Бернли (Бернли)
    08.03.2021 1' -70' Челси (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.03.2021 64' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    65'
    01.03.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    9'
    20.02.2021 59' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    83'
    17.02.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    14.02.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    06.02.2021 69' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:3 Эвертон (Ливерпуль)
    03.02.2021 1' -89' Лидс (Лидс) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    9'
    30.01.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    33'
    27.01.2021 85' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Лестер (Лестер)
    12.01.2021 1' -76' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    01.01.2021 1' -64' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    26.12.2020 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    80'
    19.12.2020 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Арсенал (Лондон)
    45'
    16.12.2020 1' -90' Лестер (Лестер) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    12.12.2020 1' -83' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Челси (Лондон)
    22'
    05.12.2020 81' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28.11.2020 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Лидс (Лидс)
    22.11.2020 76' -90' Фулхэм (Лондон) 2:3 Эвертон (Ливерпуль)
    07.11.2020 1' -66' Эвертон (Ливерпуль) 1:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    01.11.2020 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    25.10.2020 1' -59' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    17.10.2020 72' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    03.10.2020 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 4:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    16'
    26.09.2020 76' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    19.09.2020 65' -90' Эвертон (Ливерпуль) 5:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.09.2020 68' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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