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    Сигурдссон перешел из «Суонси» в «Эвертон», клуб из Ливерпуля установил клубный трансферный рекорд

    Полузащитник «Суонси» Гильфи Сигурдссон стал игроком «Эвертона». Как сообщает официальный сайт «ирисок», 27-летний исландец подписал с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

    Трансфер футболиста обошелся клубу из Ливерпуля в рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Сигурдссон провел за «Суонси» в АПЛ 37 матчей, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    16.08.2017 22:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 августа 2017, 01:55

      Эвертон с каждым сезоном становится все интересней и интересней!)Руни держись там)))

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 17 августа 2017, 00:26

      такое ощущение, что налог для "Эвертона" на трансферы из "Ливерпуля" составляет около £46 000 000

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 августа 2017, 00:06

      Эвертон этим летом потратил на трансферы больше, чем Барса и Реал вместе взятые...Англия продолжает транжирить...

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 августа 2017, 22:44

      Игроки как бензин дорожают

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 22:21

      лучше бы рагнара тогда за столько купили

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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 16 августа 2017, 22:18

      Что за бред происходит на трансферном рынке... Сигурдссон-50 миллионов... Скоро кто-нибудь из АПЛ Агаларова купит за 80 миллионов, а Мухаметшина за 100 млн!

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