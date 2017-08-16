Сигурдссон перешел из «Суонси» в «Эвертон», клуб из Ливерпуля установил клубный трансферный рекорд

Полузащитник «Суонси» Гильфи Сигурдссон стал игроком «Эвертона». Как сообщает официальный сайт «ирисок», 27-летний исландец подписал с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Трансфер футболиста обошелся клубу из Ливерпуля в рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел за «Суонси» в АПЛ 37 матчей, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач.