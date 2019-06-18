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    Гильфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия» 2008 года

    Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон женился. Его избранницей стала соотечественница Александра Иварсдоттир. В 2008 году она выиграла конкурс красоты «Мисс Исландия».

    Свадебная церемония состоялась в Италии на озере Комо (фото доступно ниже). Пара уже несколько лет живет фактическим браком.

    • 29-летний Сигурдссон всю карьеру, за исключением двух лет в «Хоффенхайме», провел в Англии.
    • За «Эвертон» игрок выступает с 2017 года (65 матчей в АПЛ, 17 голов).
    • Трофеев в списке достижений исландец не имеет.

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    Публикация от @text

    Источник: Инстаграм Александры Иварсдоттир

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    18.06.2019 23:58
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