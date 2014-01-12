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Симон Ланер
Статистика
Симон Ланер - статистика
Завершил карьеру
28 января 1984 (42)
#4 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 3
12.01.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
88' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
84' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
1' - 67'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 2
26.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3 : 2
20.10.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
2 : 1
29.09.2013
Ливорно
88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 2
25.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
22.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 1
24.08.2013
Милан
Был в запасе
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