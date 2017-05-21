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Маурисио Пинилья
Статистика
Маурисио Пинилья - статистика
Завершил карьеру
4 февраля 1984 (42), Сан-Бернардо
#51 | Нападающий
185 см | 75 кг
Чили | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Кубок Америки 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
11
0
0
2
1
Аталанта
4
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
2 : 1
21.05.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1 : 0
14.05.2017
Дженоа
1' - 56'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
1' - 60'
60'
60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
76' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2017
Сампдория
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
1 : 1
26.02.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
45' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
10.02.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0 : 1
05.02.2017
Сассуоло
84' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 3
29.01.2017
Дженоа
1' - 52'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 2
22.01.2017
Кротоне
79' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
4 : 1
15.01.2017
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 1
20.11.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2 : 1
23.10.2016
Интер
62' - 90'
88'
89'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 0
16.10.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 3
26.09.2016
Аталанта
88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
1' - 76'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
1' - 51'
35'
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