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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 21 мая 2017
Дженоа
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Торино
32'
Л. Ригони
54'
Д. Симеоне
89'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Льяич
80'
Желтая карточка
Л. Бойе
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Бираски
77'
68'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Х. Итурбе
Замена
Э. Муньос
️️️️
Л. Ригони
63'
61'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Аква
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Симеоне
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
54'
Желтая карточка
М. Велозу
49'
49'
Желтая карточка
А. Льяич
45'
Желтая карточка
С. Лукич
36'
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
32'
18'
Замена
С. Лукич
️️️️
Д. Базелли
10'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
Л. Ригони
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
АП
88
Дарко Лазович
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
1
Джо Харт
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
11
Хуан Итурбе
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
19
Джентилетти
4
Бираски
8
Бурдиссо
44
Велозу
5
Кофи
88
Лазович
30
Ригони
18
Симеоне
17
Палладино
4-2-2-2
1
Харт
29
Де Сильвестри
13
Россеттини
24
Моретти
22
Авелар
18
Аква
33
Базелли
11
Итурбе
22
Льяич
11
Белотти
15
Бойе
30
Ригони
6
Муньос
6
Муньос
30
Ригони
4
Бираски
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Бираски
18
Симеоне
21
Пандев
21
Пандев
18
Симеоне
33
Базелли
16
Лукич
16
Лукич
33
Базелли
11
Итурбе
44
Фальке
44
Фальке
11
Итурбе
18
Аква
11
Лопес
11
Лопес
18
Аква
Остались в запасе
Дженоа
Торино
44
Никола Нинкович
АП
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
33
Андреа Бегетто
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
33
Андреа Бегетто
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Дженоа - Торино
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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