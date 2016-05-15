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Завершил карьеру
13 июля 1982 (44)
#15 | Защитник
192 см | 86 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4 : 2
15.05.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 1
08.05.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2 : 0
29.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4 : 0
20.04.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
2 : 1
16.04.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4 : 0
09.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
18.03.2016
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
0 : 4
06.03.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 0
02.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0 : 1
26.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 2
21.02.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3 : 1
06.02.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
31.01.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
5 : 1
22.01.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
19.09.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
12.09.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
29.08.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
22.08.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
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