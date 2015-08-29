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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Спортинг
Реал Сосьедад - Спортинг: обзор матча 29 августа 2015
Реал Сосьедад
29.08.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Спортинг
Желтая карточка
М. Бергара
90'
+4
88'
Желтая карточка
Х. Муньис
85'
Желтая карточка
И. Куэльяр
84'
Желтая карточка
Джони
77'
Замена
Х. Муньис
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
М. Бергара
️️️️
А. Ильярраменди
75'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Брума
71'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
71'
68'
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Альварес
Желтая карточка
А. де ла Белья
62'
Желтая карточка
А. Элустондо
59'
56'
Замена
А. Халилович
️️️️
К. Кармона
34'
Желтая карточка
С. Альварес
Желтая карточка
А. Ильярраменди
25'
25'
Желтая карточка
А. Лора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
19
Карлос Кармона
ОП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал Сосьедад
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
32
Икер Эрнандес
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
13
Рейес
26
Мартинес
3
де ла Белья
14
Пардо
14
Ильярраменди
10
Прието
77
Брума
9
Жонатас
10
Вела
3-1-3-1-2
25
Куэльяр
11
Лора
23
Эрнандес
20
Эспиноcа
19
Кармона
10
Касес
6
Альварес
18
Лопес Бланко
24
Джони
19
Санабрия
10
Герреро
14
Ильярраменди
5
Бергара
5
Бергара
14
Ильярраменди
77
Брума
5
Кастро
5
Кастро
77
Брума
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
6
Альварес
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Альварес
10
Герреро
10
Муньис
10
Муньис
10
Герреро
19
Кармона
10
Халилович
10
Халилович
19
Кармона
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Спортинг
32
Икер Эрнандес
ЦФ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Хулио Родригес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
32
Икер Эрнандес
ЦФ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
29
Хулио Родригес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Реал Сосьедад - Спортинг
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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