Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леонардо Ульоа - статистика

Завершил карьеру
26 июля 1986 (40), Генерал Рока
#11 | Нападающий
186 см | 80 кг
Аргентина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
4 : 0
13.05.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
3 : 1
09.05.2018
Брайтон
1' - 90'
20'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон
1 : 0
04.05.2018
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0 : 0
28.04.2018
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брайтон
1 : 1
17.04.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
14.04.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брайтон
1 : 1
07.04.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
2 : 0
10.03.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
2 : 1
04.03.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Брайтон
4 : 1
24.02.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 1
10.02.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
3 : 1
03.02.2018
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1 : 1
31.01.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер
3 : 0
01.01.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
2 : 1
26.12.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер
0 : 3
16.12.2017
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1 : 4
13.12.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
2 : 3
09.12.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер
1 : 0
02.12.2017
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер
1 : 2
09.09.2017
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лестер
2 : 0
19.08.2017
Брайтон
Был в запасе
Главные новости
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+