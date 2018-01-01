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Лестер - Хаддерсфилд Таун
Лестер - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 января 2018
Лестер
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
53'
Р. Марез
60'
И. Слимани
90+2'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 3:0!
М. Олбрайтон
90'
+2
84'
Желтая карточка
С. Мэлони
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Марез
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
53'
Желтая карточка
У. Морган
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Магуайр
28
Фукс
5
Морган
37
Джеймс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
19
Слимани
30
Оказаки
4-4-2
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
25
Занка
15
Лев
19
Уильямс
13
Муй
3
ван Ла Парра
10
Инс
9
Мунье
11
Лолли
Остались в запасе
Лестер
Хаддерсфилд Таун
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лестер - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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