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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 19 августа 2017
Лестер
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
1'
С. Оказаки
54'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брайтон
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Варди
90'
+3
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
76'
66'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
62'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
П. Гросс
ГОЛ! 2:0!
Г. Магуайр
Пас отдал
Р. Марез
54'
Желтая карточка
У. Морган
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
37
Джеймс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-3-3
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
29
Зуттнер
25
Даффи
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
39
Мюррэй
10
Хемед
18
Мерфи
9
Варди
10
Грей
10
Грей
9
Варди
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
13
Гросс
93
Кноккарт
93
Кноккарт
13
Гросс
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Лестер - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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