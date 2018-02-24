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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Суонси
Брайтон - Суонси: обзор матча 24 февраля 2018
Брайтон
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Суонси
18'
Г. Мюррэй (П)
69'
Г. Мюррэй
73'
А. Кноккарт
90'
Ю. Локадия
85'
Л. Данк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Суонси
ГОЛ! 4:1!
Ю. Локадия
90'
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Данк
ГОЛ! 3:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
П. Гросс
73'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Х. Искьердо
69'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мюррэй
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
18
Скелотто
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
3-2-3-2
22
Фабиански
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
26
Ноутон
13
Ольссон
6
Клукас
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
10
Айю
Остались в запасе
Брайтон
Суонси
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Брайтон - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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