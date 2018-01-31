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Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 31 января 2018
Саутгемптон
31.01.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
64'
Д. Стивенс
14'
Г. Мюррэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Брайтон
Желтая карточка
М. Габбиадини
90'
80'
Желтая карточка
С. Мач
Желтая карточка
Д. Стивенс
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стивенс
64'
Желтая карточка
У. Худт
35'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Мюррэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
29
Худт
5
Стивенс
21
Соареш
23
Хейбьерг
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Тадич
7
Лонг
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
18
Скелотто
24
Проппер
16
Стивенс
13
Гросс
7
Мач
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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