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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 мая 2018
Брайтон
04.05.2018, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
П. Гросс
67'
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
57'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-3-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
6
Смоллинг
15
Янг
25
Феллайни
18
Матич
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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