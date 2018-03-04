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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 04 марта 2018
Брайтон
04.03.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
7'
Л. Данк
26'
Г. Мюррэй
43'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Арсенал
Желтая карточка
Г. Мюррэй
78'
Желтая карточка
Э. Скелотто
64'
Желтая карточка
Д. Стивенс
60'
54'
Желтая карточка
Г. Джака
43'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Джака
40'
Желтая карточка
Д. Уилшир
28'
Желтая карточка
С. Колашинац
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Данк
Пас отдал
Ш. Даффи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
18
Скелотто
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-1-2-2-1
1
Чех
6
Косиельни
13
Мустафи
12
Чамберс
23
Колашинац
34
Джака
22
Мхитарян
10
Уилшир
10
Озил
17
Ивоби
7
Обамеянг
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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