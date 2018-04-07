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Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Брайтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 апреля 2018
Брайтон
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
29'
Й. Лоссль (АГ)
33'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Красная карточка
Д. Проппер
74'
Желтая карточка
Ш. Даффи
58'
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Мунье
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Лоссль
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
18
Скелотто
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
21
Искьердо
7
Мач
39
Мюррэй
4-5-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
94
Хадергьонай
5
Конголо
6
Хогг
3
ван Ла Парра
10
Притчард
13
Муй
10
Инс
9
Мунье
Остались в запасе
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Брайтон - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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