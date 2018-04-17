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Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 17 апреля 2018
Брайтон
17.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
50'
П. Гросс (П)
48'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Гросс
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Л. Данк
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
2
Бруно
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
13
Гросс
7
Каял
16
Стивенс
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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